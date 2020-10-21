اعتقال إيرانية بتهمة ركوب الدراجة دون حجاب... فيديو

ذكرت صحيفة "theguardian" البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن شابة اعتقلت في مدينة نجف آباد في إيران بتهمة "إهانة الحجاب الإسلامي"، بعد انتشار مقطع فيديو يظهر الشابة وهي تركب دراجتها دون حجاب.

وقال مجاتبة راعي محافظ نجف آباد: "تم اعتقال شابة انتهكت مؤخرا الأعراف وأهانت الحجاب الإسلامي في هذه المنطقة"، بحسب الصحيفة.

تم تداول مقطع فيديو قصير تم تصويره بهاتف محمول، يوم الاثنين، على شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شابة مكشوفة الرأس تقود دراجة أمام مسجد.

Yesterday she enjoyed the wind in her hair on her bicycle and today she got arrested by the authorities in Iran.

Why? Because she is a woman and in my beautiful country Iran riding a bicycle or being unveiled make us criminals in the eyes of “Ayatollahs”.

ISIS is still in power😞 pic.twitter.com/ccp95oAzTO — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) October 20, 2020

​وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية إن مقطع الفيديو الذي تظهر فيه المرأة "وهي تركب دراجتها دون حجاب في الساحة الرئيسية" و"أمام مسجد كبير" أثار احتجاجات من السكان ورجال الدين في نجف آباد.

وقال محافظ نجف آباد: "يجري التحقيق في دوافعها لارتكاب هذا العمل"، دون الكشف عن هوية المحتجزة.

وأضاف أن "سكان هذه المدينة ينظمون مسيرة احتجاجية، اليوم، لرفض هذا الانتهاك غير المسبوق للأعراف".