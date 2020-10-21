ستولتنبرغ: لا يمكن دمج أنظمة "إس –400" التركية في الدفاعات الجوية لحلف الناتو

أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، أن أنظمة "إس -400" التي حصلت عليها تركيا من روسيا، لا يمكن دمجها في نظام دفاع جوي واحد لحلف شمال الأطلسي، ويدعم الحلف الجهود المبذولة لإيجاد خيارات بديلة.

وقال قبل بدء اجتماع يستمر يومين لوزراء دفاع الناتو عبر الفيديو: "إنني قلق بشأن قرار تركيا شراء إس -400، وقد أثرت هذه المسألة مرارًا وتكرارًا خلال اجتماعات في أنقرة. لا يمكن دمج هذا النظام في نظام دفاع جوي واحد لحلف الناتو".

وأشار ستولتنبرغ إلى التصريحات الأمريكية بأن مثل هذه الإجراءات قد تتبعها عقوبات. وأكد: "أنا أؤيد الجهود المبذولة لإيجاد خيارات بديلة".

وأوضح الأمين العام أيضًا أنه يحافظ على اتصالات بين تركيا والولايات المتحدة بشأن نشر أنظمة باتريوت، وأن أنقرة تعمل مع أعضاء الناتو الأوروبيين لنشر نظام دفاع جوي فرنسي إيطالي.

اعترف الأمين العام لحلف الناتو بأن الدول تقرر بنفسها الأسلحة التي ستحصل عليها، "لكن من المهم ضمان التوافق الضروري داخل الناتو".