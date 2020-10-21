بعد تهديدات بالعنف... مساجد جنوبي فرنسا تحت حماية الشرطة

طلب وزير الداخلية الفرنسي جيرارلد دارمانين، اليوم الأربعاء، من السلطات المحلية وضع المساجد في مدينتي بوردو وبيزييه في جنوب غرب فرنسا تحت حماية الشرطة بعد تهديدات أو أعمال عنف.