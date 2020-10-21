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    رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس

    رئيس وزراء اليونان: تركيا فضلت إرسال سفن التنقيب لشرق المتوسط على المباحثات

    © AFP 2020 / Andreas Solaro
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    قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إنه لا يريد إقصاء تركيا، مشيرا إلى أن سلوكها يؤدي إلى ذلك لأنها فضلت سفن التنقيب عن المباحثات".

    الرئيس عبد الفتاح السيسي
    © REUTERS / Philippe Wojazer
    السيسي يتوجه إلى نيقوسيا للمشاركة في القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان
    القاهرة - سبوتنيك. وتابع، خلال مؤتمر صحفي مشترك في نيقوسيا، برفقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس اليوناني نيكوس أنستاسيادس، اليوم الأربعاء: "أنقرة فضلت الاعتداءات على إعادة المباحثات الاستكشافية وفضلت إرسال سفن التنقيب لشرق المتوسط".

    وتابع: "ناقشت مع الرئيسين المصري والقبرصي المذكرة البحرية التركية مع ليبيا وكيف أنها تعتمد حدودا بحرية غير موجودة".

    ودعا رئيس الوزراء اليوناني دول الاتحاد الأوروبي إلى وقف تصدير الأسلحة إلى تركيا، مرجعا ذلك إلى ممارساتها في بحر إيجه وشرق المتوسط في إشارة إلى عمليات التنقيب والمسح الزلزالي التي تعتبرها قبرص واليونان انتهاك للقانون الدولي ولسيادتهما.

    وقال ميتسوتاكيس: "نطلب من دول الاتحاد الأوروبي ألا تقوم ببيع الأسلحة إلى تركيا"، مضيفا أنه "لا يعقل أن يكون الجانب الذي يتبنى عملية الوساطة من أجل السلام، موردا للسلاح لجانب يستخدم تلك المعدات ضد دول أوروبا".

    وأدانت دول مصر وقبرص واليونان، اليوم الأربعاء، ما وصفته "بالممارسات التركية غير القانونية بمنطقة شرق المتوسط، حيث تستمر أعمال التنقيب التركية عن الطاقة وسط رفض من الدول الثلاث باعتبارها تعديا على حقوقها الاقتصادية".

    وقال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، إن "تركيا من خلال عدد من الممارسات غير القانونية تؤدي إلى تدهور الوضع وزيادة التوتر وتقويض الاستقرار الإقليمي بالتدخل في سوريا وليبيا وانتهاك الحقوق السيادية شرق المتوسط".

    نيكوس أناستاسياديس
    © flickr.com / European People's Party
    الرئيس القبرصي: العلاقات مع مصر واليونان ليست موجهة ضد أي دولة
    وتابع أن "الدول الثلاث تدين الممارسات غير القانونية من تركيا، وكذا أفعال التنقيب والمسح الزلزالي غير الشرعية"، مضيفا: "ندعو تركيا إلى التوقف بشكل نهائي عن الممارسات السابقة المشار إليها".

    فيما قال الرئيس المصري إن القمة شهدت "اتفاقا في الرؤى حول منطقة شرق المتوسط، وكذا على "التصدي لتلك السياسات التصعيد والتدخل في شئون دول الجوار ودعم الإرهاب"، وفق تعبيره.

    كما أكد السيسي الاتفاق على دعم "مساعي قبرص للوصول لتسوية شاملة للأزمة القبرصية وفقا للقرارات الأممية وتوحيد شطري الجزيرة".

    ويدور خلاف بين تركيا من جهة واليونان وقبرص من جهة ثانية، حول أحقية استغلال موارد النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، مما يثير مخاوف من اندلاع نزاع أكثر حدة.

    وتصاعد الخلاف، في 10 أغسطس/ آب، حين أرسلت تركيا سفينة لاستكشاف الغاز الطبيعي وسفنا حربية إلى مياه تتنازع السيادة عليها مع اليونان، حيث تدعي أنقرة أحقيتها في التنقيب بمناطق خارج حدودها البحرية.

    وبلغ التوتر أوجه في أواخر أغسطس، عندما أجرى البلدان مناورات عسكرية متوازية، شهدت وقوع حادث تصادم بين سفينتين يونانية وتركية.

    تركيا تعثر على حقل غاز في البحر الأسود
    © Sputnik
    تركيا تعثر على حقل غاز في البحر الأسود

     

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    الكلمات الدلالية:
    البحر المتوسط, اليونان, تركيا
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