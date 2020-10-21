جورجيا... مسلحون يحتجزون رهائن داخل بنك يطالبون بمبلغ 500 ألف دولار

أفادت قناة "روتسافي 2" الجورجية، أن المسلحين، الذين استولوا على فرع "بنك جورجيا" في مدينة زوغديدي واحتجروا رهائن، يطالبون بمبلغ 500 ألف دولار.

قالت القناة في بيان: "بحسب المعلومات المتوفرة فإن المسلحين يطالبون بـ500 ألف دولار".

كما أضافت قناة "مايسترو" المحلية أن المسلحين يطالبون أيضا بالاجتماع مع مسؤول رفيع المستوى.

وأفادت قنوات تلفزيونية جورجية أن ضباط إنفاذ القانون تمكنوا من إخراج عدة رهائن من المبنى، فيما تستمر العملية الخاصة لإخراج جميع الرهائن.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وسائل إعلام أن مسلحا احتجز عددا من الرهائن في أحد فروع "بنك جورجيا" وسط مدينة زوغديدي الجورجية.

وبحسب تقارير إعلامية محلية، فالجاني كان مسلحا ببندقية آلية وقنبلة يدوية، وقام باحتجاز موظفي البنك وعملائه كرهائن.