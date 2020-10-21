ترامب يوجه رسالة تحذير للأمريكيين

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسالة تحذير للأمريكيين، قال فيها إن المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن، سيدمر اقتصاد أمريكا إذا فاز في الانتخابات المقبلة.

وكتب، على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "تذكروا أن بايدن يعتزم زيادة الضرائب المفروضة عليكم إلى مستوى لم تشهدوه من قبل".

وتابع: "لن يقتصر الأمر على التكاليف الكبيرة جدا التي يتحملها المواطن الأمريكي، وإنما سيدمر ذلك اقتصادنا الذي يستعيد قوته بسرعة كبيرة".

ويتبادل الجمهوريون بقيادة ترامب الرئيس الحالي، المرشح لفترة رئاسية ثانية، والديمقراطيون بقيادة بايدن، نائب الرئيس السابق، المرشح للرئاسة المقبلة، الاتهامات من حين إلى آخر، في حرب كلامية أصبحت أكثر سخونة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر إجراؤها في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

ويرى بايدن أن الوقت قد حان لإنهاء ما يصفه بـ "موسم الظلام"، متعهدا بتنفيذ استراتيجية وطنية لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، في الولايات المتحدة.

ويحذر المرشح الديمقراطي من أنه في حالة بقاء الرئيس دونالد ترامب في منصبه، فإن إصابات ووفيات كورونا في الولايات المتحدة سيظل مرتفعا، وستغلق الشركات الصغيرة بشكل دائم، وستستمر معاناة العائلات العاملة.

Remember, BIDEN is going to raise your taxes at a level never seen before. This will not only be very costly for you, it will destroy our economy, which is coming back very rapidly. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 21, 2020

ويعد بايدن الديموقراطي، أبرز منافسي الرئيس الحالي دونالد ترامب، المنتمي إلى الحزب الجمهوري، الذي يطمع في الفوز بفترة رئاسية جديدة لمدة 4 سنوات.

ويرى بايدن أن هذه فترة صعبة في تاريخ أمريكا، وأن سياسة دونالد ترامب الغاضبة والمثيرة للانقسام ليست حلا، وأن البلاد تحتاج إلى القيادة التي يمكن أن توحد الأمريكيين، وتجمعهم، بينما يقول ترامب، إن ما فعله في 4 سنوات يفوق ما فعله جو بايدن، نائب الرئيس الأسبق، في 40 عاما.

ويقول ترامب: "كان بايدن جزءا من كل قرار فاشل على مدى عقود، بما في ذلك الاتفاقات التجارية السيئة، والحروب التي لم نستطع إنهاءها، وأنه بايدن أظهر خلال توليه المسؤولية في العديد من المناصب، التي كان آخرها نائب للرئيس السابق، أنه يفتقر تماما إلى ملكة القيادة وأنه كان ضعيفا".