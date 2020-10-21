وزير الداخلية الفرنسي: وجود أقسام خاصة بمنتجات الحلال في المتاجر يصدمني

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد درمانان، اليوم الأربعاء إنه لا ينبغي أن يكون للمنتجات الحلال أقسام بمتاجر فرنسا.

وقال درمانان خلال مقابلة أجرتها معه قناة "بي اف ام" المحلية، "أفهم جيدا أن اللحوم الحلال موجودة في سوبر ماركت... لماذا أقسام محددة؟ وهذا ما أرفضه".

Les rayons halal ou cacher dans les supermarchés "ne choquent pas" @RichardFerrand pic.twitter.com/hAHtOh86f6 — BFMTV (@BFMTV) October 21, 2020

وأضاف "عندما تكون قضية رفوف السوبر ماركت من أولويات الحكومة، نكون قد حسمنا عددًا من القضايا الأخرى قبل ذلك".

من جهة أخرى أشار الوزير الفرنسي إلى أن "هناك شركة كبيرة تصدر 500 ألف طن من الدجاج سنويًا إلى المملكة العربية السعودية، وهذا الدجاج الحلال، وهذا يسمح لوحدات بأكملها بالبقاء".

ياتي هذا بعد موجة من الانتقادات طالت الحكومة الفرنسية بشأن طريقة تعاملها مع الجالية الإسلامية في البلاد، والتي سمحت حسب اعتقادهم في استفحال الفكر المتطرف والأعمال الإجرامية، والتي كان آخرها قطع رأس أستاذ التاريخ صامويل باتي من قبل طالب لجوء من أصول شيشانية.