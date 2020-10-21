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    المرشد الأعلى في إيران آية الله على خامنئي في طهران، أبريل 2020

    خامنئي يعلق على تزايد وتيرة التطبيع ويوجه رسالة "محبطة" لواشنطن

    © AP Photo
    العالم
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    الموضوع:
    تطبيع العلاقات الإسرائيلية مع الدول العربية (150)
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    علق المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم الأربعاء، على تزايد وتيرة تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول المنطقة، موجها رسالة "محبطة" للإدارة الأمريكية.

    وقال خامنئي في تغريدة على صفحته الرسمية على "تويتر": "لن تتحمّل الشعوب المسلمة أبداً ذلّ التطبيع مع الكيان الصهيوني".

    وأضاف: "إذا كان الأمريكيّون يظنّون أنّهم سيحلّون قضية المنطقة بهذا النّحو، فهم واقعون في الخطأ".

    ومضى المرشد الإيراني قائلا: "عليهم (الأمريكان) أن يعلموا أنّ أيّ نظام يجلس خلف طاولة التفاوض مع الكيان الصهيوني الغاصب، ستهتزّ مكانته بين شعبه".

    واختتم خامنئي تغريدة بوسم (هاشتاغ) "التطبيع خيانة".

    ووقعت الإمارات في 15 سبتمبر/أيلول الماضي على اتفاق سلام مع إسرائيل، في البيت الأبيض الذي شهد في اليوم نفسه، أيضا توقيع "إعلان سلام" بين تل أبيب والبحرين، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

    وغداة التوقيع حمل الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الإمارات والبحرين "عواقب" توقيع اتفاقي التطبيع مع إسرائيل، محذرا من تأثير ذلك على الأمن في المنطقة.

    وقال روحاني وقتها، خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته، إن إسرائيل "ترتكب المزيد من الجرائم في فلسطين كل يوم".

    وسأل الرئيس الإيراني، الإمارات والبحرين، دون تسميتهما "كيف يمكنكم مد أيديكم إلى إسرائيل، ومن ثم تريدون منحها قواعد في المنطقة؟ كل العواقب الوخيمة التي ستنتج عن ذلك ستقع على عاتقكم، أنتم الذين تقومون بأمر غير قانوني ضد أمن المنطقة".

    ومؤخرا تزايد الحديث عن قرب توقيع اتفاق جديد لتطبيع العلاقات بين إسرائيل ودولة عربية أخرى، رجحت وسائل إعلام عبرية أن تكون السودان.

    الموضوع:
    تطبيع العلاقات الإسرائيلية مع الدول العربية (150)

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    إيران, الإمارات, إسرائيل, خامنئي
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