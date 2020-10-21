ترامب: السياسة من دوني ستكون مملة

حث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الناخبين على التصويت لصالحه في الانتخابات الرئاسية، بقوله إن السياسة "ستكون مملة" من دونه.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال ترامب خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا: "إذا تم التصويت لجو النائم لن يهتم أحد بالسياسة بعد ذلك، لأنها ستكون مملة".

وأضاف الرئيس الأمريكي "إذا كان الأمريكيون يريدون الاكتئاب والعذاب واليأس والملل، فعليهم التصويت لجو بايدن".

وخلال حديثه، انقطع صوت الميكروفون للحظات، ليسخر ترامب من الموقف قائلا: "من فعل ذلك؟! لا أعتقد أنه جو النائم، وإنما هي بالتأكيد هيلاري كلينتون المحتالة".

يذكر أن بنسلفانيا هي إحدى الولايات الست التي يتعين على ترامب الفوز فيها للبقاء في الرئاسة لولاية جديدة.

وتظهر الاستطلاعات تقدم بايدن في بنسلفانيا، مع العلم أنه في الانتخابات السابقة فاز ترامب في الولاية التي تعد معقل الديمقراطيين.