صحيفة: وزير الدفاع الإسرائيلي يتوجه إلى واشنطن اليوم

يسافر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، مساء اليوم الأربعاء، إلى واشنطن للقاء نظيره الأمريكي مارك إسبر، وفق إعلام عبري.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن غانتس سيقلع الليلة إلى واشنطن لإجراء" "لقاء أمني" مع إسبر، دون ذكر تفاصيل.

وأضافت أن وزير الدفاع الإسرائيلي سيجري خلال الزيارة لقاءات أخرى في البنتاغون، ليعود بعدها إلى إسرائيل يوم الجمعة.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال غانتس إن "إسرائيل لن تسمح لإيران أو "حزب الله" بالتمركز في مرتفعات الجولان"، ملمحا إلى وقوف تل أبيب وراء الهجوم الصاروخي الذي تعرضت له محافظة القنيطرة السورية مساء أمس الثلاثاء.

وقال غانتس، في حوار مع قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية: "لن أقدم التفاصيل بشأن من أطلق النار الليلة الماضية. لن نسمح للعملاء الإرهابيين من حزب الله أو إيران بالتموضع عند حدود الجولان وسنفعل ما يلزم لطردهم من هناك".

وأضاف: "سنفعل كل ما هو ضروري لإبعادهم عن هناك، ونحن نعمل بالفعل وبحزم لتحقيق هذه الغاية".

ورفض غانتس الإجابة مباشرة عن سؤال حول سبب الغارة التي أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية بأنها استهدفت مدرسة في قرية الحرية في ريف القنيطرة الشمالي، وقال: "الأمور تحدث".

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أكدت أن الطيران الإسرائيلي شن هجوما على مدرسة في ريف القنيطرة الشمالي. وقالت إن "العدو الإسرائيلي اعتدى قرابة الساعة الثانية عشرة وخمس دقائق بعد منتصف الليل (بالتوقيت المحلي) بصاروخ على مدرسة في قرية الحرية بريف القنيطرة الشمالي"، موضحة أن "الهجوم خلف أضرارا مادية فقط"، ولم تشر إلى أي خسائر في الأرواح.