أفغانيات يلقين مصرعهن أثناء محاولة السفر إلى باكستان

لقيت 12 امرأة حتفهن في أفغانستان في تدافع قرب قنصلية باكستان، أثناء محاولتهن الحصول على تأشيرات سفر.

ووفقا لوسائل إعلام أفعانية، تجمع آلاف الأشخاص ممن يريدون تقديم طلبات تأشيرات دخول، في ملعب لكرة القدم قريب من القنصلية الباكستانية، حيث طلبت منهم السلطات الانتظار.

— Aftab Khan Sherpao (@AftabSherpao) October 21, 2020

وأوضح المتحدث باسم ولاية ننغرهار، عطاالله خقياني، أن باكستان عادت لقبول طلبات تأشيرات الدخول في العاصمة جلال أباد، بعد توقف دام سبعة أشهر بسبب وباء كورونا، ما نتج عنه تدفق أعداد هائلة من الطلبات مرة واحدة.

الجدير بالذكر أنه دائما ما يتزايد الطلب على تأشيرة باكستان في أفغانستان، حيث يسافر آلاف الأفغان سنويا إلى البلاد، لأغراض مثل العلاج الطبي والعمل.