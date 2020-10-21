الشرطة الألمانية تعتقل شابا سوريا بتهمة قتل

اعتقلت الشرطة في مدينة دريسدن الألمانية، أمس الثلاثاء، شابا سوريا كان قد هاجم شخصين بسكين في 4 تشرين الأول / أكتوبر وتسبب بوفاة أحدهما.

ووفقًا وكالة أنباء " جيرمان بريس " الألمانية هاجم شاب سوري، معروف لدى ضباط إنفاذ القانون بأنه متطرف وقضى سابقًا عقوبة السجن، شخصين أحدهما يبلغ من العمر 55 عامًا توفي لاحقًا في المستشفى.

وبحسب الصحيفة، وصل الشاب السوري البالغ من العمر 20 عامًا إلى ألمانيا في عام 2015 ولم يحصل على الموافقة على طلب اللجوء.

وقضى الشاب أكثر من عامين في السجن، بتهمة التخطيط لارتكاب جرائم تهدد أمن الدولة وتجنيد أعضاء جدد لتنظيم "داعش" (المحظور في روسيا وعدد من الدول).