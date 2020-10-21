المثلجات تحل مشكلة 3 مليارات إنسان مهددين بالحرمان من لقاح كورونا

ثلاثة مليارات شخص حول العالم مهددون بالحرمان من الحصول على لقاحات فيروس كورونا، نظرا لعدم وجود مرافق تخزين مبردة كافية.

وبحسب مجلة "ذا ناشيونال إنترست"، يجب تخزين العديد من اللقاحات في درجات حرارة باردة، تتراوح بين 2 و8 درجات مئوية، بينما يجب تخزين بعض لقاحات الحمض النووي الريبي في درجة حرارة تتراوح من 70 درجة مئوية تحت الصفر إلى 15 درجة تحت الصفر.

وبحلول نهاية العام تتوقع "يونيسيف" أن يكون لديها 520 مليون حقنة تم تخصيصها للقاحات فيروس كورونا في العالم النامي.

وتعد أجزاء كبيرة من آسيا الوسطى والهند وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا الأكثر احتياجا لمرافق التخزين البارد، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وتحاول شركات الخدمات اللوجستية زيادة قدراتها في التخزين البارد، كما تشرف العديد من المنظمات الدولية على تركيب عشرات الآلاف من ثلاجات اللقاحات التي تعمل بالطاقة الشمسية.

وطرح مسؤولون هنود فكرة وضع جانب من شبكة تخزين المواد الغذائية الضخمة في البلاد للقاحات فيروس كورونا، ضاربين المثل باستعمال الطريقة التي يتم بها نقل المثلجات في نقل اللقاحات.