رئيس "مايكروسوفت": الديمقراطية العالمية مهددة بهجمات إلكترونية

أخبر براد سميث، رئيس شركة "مايكروسوفت"، مجموعة من مسؤولي الأمن والدفاع أن الديمقراطيات على مستوى العالم تتعرض لهجمات إلكترونية مستمرة يتعين تحديدها والتصدي لها.

وبحسب وكالة "رويترز"، قال سميث، الذي تحدث في منتدى "مستقبل الأطلسي": "نعيش في هذه الحقبة الزمنية وهي بالتأكيد ليست بالضرورة، مرحلة حرب لكنها لا تعطي إحساس السلام".

وتابع سميث "هي تلك المرحلة الرمادية التي نشهد فيها الهجمات الإلكترونية المستمرة".

وأضاف "قبل خمس سنوات أعتقد كنا نفكر في ذلك بالأساس باعتباره هجوما على البنية التحتية التقليدية أو قدراتنا العسكرية على سبيل المثال".

وأتم "لكن اليوم أعتقد أنها أصبحت مجرد هجوم على الديمقراطية ذاتها".

وحذر مسؤولون أمريكيون من أن دولا تحاول التأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية المقررة، في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.