تايلاند... المحتجون يمهلون رئيس الوزراء ثلاثة أيام للاستقالة... فيديو

أمهل المحتجون في تايلاند، رئيس الوزراء، برايوت تشان أوتشا، اليوم الأربعاء، ثلاثة أيام لتقديم استقالته.

ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن زعيم المحتجين، قال في كلمة أمام عشرات الآلاف من المحتجين، الذين خرجوا في مسيرة إلى مقر الحكومة لتقديم مطالبهم: "تحقق هدفنا اليوم. أرسلنا خطابا لبرايوت وتسلمه ممثله ووعد بتوصيله له… لكن كفاحنا لن ينتهي حتى يقدم استقالته. إذا لم يقدم استقالته خلال ثلاثة أيام سيواجه الشعب من جديد".

Anti-government protests in Thailand still massive and going strong.pic.twitter.com/hGrkBBdD8E — ian bremmer (@ianbremmer) October 21, 2020

ويسعى المتظاهرون إلى عزل برايوت، الذي تولى السلطة لأول مرة في انقلاب 2014، قائلين إنه زور انتخابات العام الماضي للاحتفاظ بالسلطة. ويقول برايوت إن الانتخابات كانت نزيهة. كما يريد المحتجون دستورا جديدا ليحل محل الدستور الذي صيغ في ظل الحكم العسكري.

وظهرت دعوات لإصلاح النظام الملكي الذي يتهمه المحتجون بالمساعدة في ترسيخ النفوذ العسكري في المشهد السياسي، منذ عقود.