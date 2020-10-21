بابا الفاتيكان: من حق المثليين تكوين أسرة

جاء ذلك خلال فيلم وثائقي جديد عن حياة البابا فرانسيس، تم عرضه اليوم الأربعاء، قال فيه إن "الأشخاص المثليين يجب أن تتم حمايتهم بالقوانين المدنية".
وأوضح: "الأشخاص المثليون يجب أن يكون لديهم الحق لتكوين أسرة. إنهم أبناء الرب ولهم الحق لتكوين عائلة"، مضيفا: "لا أحد يجب أن يتم طرده خارجا أو يصبح بائسا بسبب ذلك"، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".
وقال البابا فرنسيس: "ما يتعين علينا إنشاؤه هو قانون اتحاد مدني. وبهذه الطريقة يتم حمايتهم قانونيا ولقد دافعت عن ذلك".
JUST IN: Pope Francis says gays should be protected by civil union laws.— DW News (@dwnews) October 21, 2020
"Homosexual people have a right to be in a family. They are children of God and have a right to a family." the Pope said in a new documentary on his life. pic.twitter.com/t8pZu3VKOp
ويحمل الفيلم الوثائقي الذي يتحدث عن حياة البابا اسم "Francesco"، بحسب "رويترز"، التي أشارت أنه للمخرج اليهودي يفغيني أفينييفسكي.
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