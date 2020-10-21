بابا الفاتيكان: من حق المثليين تكوين أسرة

دافع بابا الفاتيكان البابا فرانسيس، عن الأشخاص المثليين، وقال في فيلم وثائقي جديد إنه يجب أن تتم حمايتهم بالقوانين المدنية.

وتابع بابا الفاتيكان : "الأشخاص المثليين يجب أن يحظوا بحقهم في بناء أسرة"، حسبما ذكرت "دويتشه فيله" على "تويتر"، اليوم الأربعاء.

جاء ذلك خلال فيلم وثائقي جديد عن حياة البابا فرانسيس، تم عرضه اليوم الأربعاء، قال فيه إن "الأشخاص المثليين يجب أن تتم حمايتهم بالقوانين المدنية".

وأوضح: "الأشخاص المثليون يجب أن يكون لديهم الحق لتكوين أسرة. إنهم أبناء الرب ولهم الحق لتكوين عائلة"، مضيفا: "لا أحد يجب أن يتم طرده خارجا أو يصبح بائسا بسبب ذلك"، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".

وقال البابا فرنسيس: "ما يتعين علينا إنشاؤه هو قانون اتحاد مدني. وبهذه الطريقة يتم حمايتهم قانونيا ولقد دافعت عن ذلك".

JUST IN: Pope Francis says gays should be protected by civil union laws.



"Homosexual people have a right to be in a family. They are children of God and have a right to a family." the Pope said in a new documentary on his life. pic.twitter.com/t8pZu3VKOp — DW News (@dwnews) October 21, 2020

ويحمل الفيلم الوثائقي الذي يتحدث عن حياة البابا اسم "Francesco"، بحسب "رويترز"، التي أشارت أنه للمخرج اليهودي يفغيني أفينييفسكي.