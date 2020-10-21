مشروع قانون باسم "جمال خاشقجي" في الكونغرس... هذه أهدافه

قدم آدم شيف، عضو الكونغرس الأمريكي ورئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، مشروع قانون باسم "جمال خاشقجي"، الصحفي السعودي الذي قتل في قنصلية المملكة بإسطنبول.

ويهدف المشروع لضمان محاسبة الولايات المتحدة لمن يرتكبون عمليات قتل خارج نطاق القضاء وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد الصحفيين.

وجاء في بيان نشره آدم شيف عبر موقعه الرسمي "هذا التشريع يحظر المساعدات الخارجية الأمريكية للكيانات الحكومية ويفرض عقوبات مستهدفة على الأفراد الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد الصحفيين".

وتابع "كما سيتطلب من وزارة الخارجية الأمريكية توثيق حوادث المضايقات الإلكترونية والمراقبة الإلكترونية للصحفيين في تقارير حقوق الإنسان السنوية".

وأضاف "هذا التشريع، الذي سمي على شرف كاتب الرأي الراحل في واشنطن بوست جمال خاشقجي، سيبني على قانون دانيال بيرل لحرية الصحافة، لتعزيز التزام الولايات المتحدة بمحاسبة أولئك الذين يستهدفون الصحفيين بالعنف والاضطهاد".

وأكمل "الإعلام الحر والمستقل ضروري لمجتمع حر، ويجب على الولايات المتحدة أن تقف مع الصحفيين في جميع أنحاء العالم الذين يخاطرون بحياتهم لفضح الفساد والتعبير عن الأصوات المستقلة والناقدة، ورواية القصص الصعبة التي يجب روايتها".

وشارك في مشروع القانون 16 عضوا بالكونغرس، بالإضافة إلى شيف، كما يحظى مشروع القانون بدعم من منظمات "مراسلون بلا حدود" و"لجنة حماية الصحفيين" و"فريدوم هاوس" و"مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط".