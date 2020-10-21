الرئاسة التركية تؤكد استحالة تسوية أزمة قره باغ دون مشاركة أنقرة

أنقرة- سبوتنيك . وقال أوقطاي، في مقابلة مع قناة "سي إن إن ترك"، اليوم الأربعاء: "حاولت روسيا إيجاد حل (للأزمة في قره باغ) والدخول في مفاوضات، مستذكرة العلاقات القديمة في ظل الاتحاد السوفياتي. لكنها لم تنجح. حقيقة أن تركيا لم تكن على الطاولة (المفاوضات) هي إغفال كبير. (الرئيس الأذربيجاني إلهام) علييف قال إنه لا حل بدون تركيا".

وأضاف بأن روسيا من الدول التي تمكنت تركيا معها من بناء "أقوى وأمتن العلاقات وسط الفوضى في العالم"، موضحاً: "نحن نتحدث مع روسيا عبر جميع القنوات، وقد أقمنا علاقات جيدة".



وأكدت موسكو وأنقرة على ضرورة التنفيذ الصارم لبنود بيان موسكو الصادر عن وزراء خارجية روسية وأذربيجان وأرمينيا في 10 أكتوبر/شرين الأول.

يذكر أنه في فجر الـ 10 من تشرين الأول/أكتوبر، أعلنت موسكو، عن توصل وزيري الخارجية الأذربيجاني والأرمني، عقب محادثات استمرت 10 ساعات، إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في قره باغ وتبادل الأسرى وجثامين القتلى، إلا أنه عقب وقت قصير من بدء سريان وقف إطلاق النار، تبادلت أرمينيا وأذربيجان الاتهامات بخرق الاتفاق.