بعد مقتل 19 على يد أزواجهن... نساء إسرائيل يخرجن للتظاهر... فيديو

شهدت مدينة تل أبيب ومدن إسرائيلية أخرى، مساء اليوم الأربعاء، تظاهرات نسائية، احتجاجا على تصاعد العنف ضد المرأة.

وبحسب هيئة البث الرسمية، تظاهرت عشرات النساء في ميدان "هبيما" بتل أبيب، وعلى أحد الجسور عند مدخل مدينة القدس، وفي بئر السبع.

ورفعت المتظاهرات لافتات كتب عليها "كفى لقتل النساء"، و"دم المرأة ليس مباحا".

"דם נשים אינו הפקר": המחאה נגד אלימות כלפי נשים בכיכר הבימה בתל אביב@VeredPelman pic.twitter.com/Uzj6TNu3Si — כאן חדשות (@kann_news) October 21, 2020

وكانت وقفة احتجاجية قد انتظمت صباح اليوم أمام مبنى الكنيست (البرلمان)، بمشاركة نواب إسرائيليين، احتجاجا على تعامل الحكومة والكنيست مع العنف ضد النساء.

وخرج وزير الدفاع بيني غانتس للتحدث مع المتظاهرين أمام الكنيست، لكنهم هتفوا تجاهه "الأفعال أولا بعد ذلك تأتي الخطابات".

وقال غانتس للمتظاهرين: "على الشرطة أن تعمل، ويجب أن تنخفض أعداد ضحايا العنف ضد النساء بشكل كبير، هذه ليست سياسة ولا تتعلق باليمين أو اليسار".

עשרות מוחים מול הכנסת נגד היחס של הכנסת והממשלה לאלימות כלפי נשים@VeredPelman pic.twitter.com/BelfICtmRY — כאן חדשות (@kann_news) October 21, 2020

עשרות מוחים מול הכנסת נגד היחס של הכנסת והממשלה לאלימות כלפי נשים@VeredPelman pic.twitter.com/BelfICtmRY — כאן חדשות (@kann_news) October 21, 2020

وقتلت في إسرائيل خلال العام الجاري 19 امرأة على يد أزواجهن، 17 منهن منذ تفشي فيروس كورونا في مارس/آذار.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن "الأزمة الاقتصادية التي خلفها الوباء، بالإضافة إلى الإغلاقين اللذين دفعا ملايين الإسرائيليين إلى البقاء في المنزل، أدت إلى ارتفاع كبير في معدلات العنف داخل الأسر".