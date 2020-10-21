جراء قصف عنيف... عشرات الصواريخ تنهال على أراضي إيران

أعلنت السلطات الإيرانية عن سقوط 71 قذيفة صاروخية داخل أراضي البلاد، اليوم الأربعاء، جراء معارك عسكرية طاحنة.

ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأربعاء، عن نائب حاكم محافظة أذربيجان الشرقية الإيرانية، عليار راستكو، أن 71 صاروخا أطلقتها الأطراف المشاركة في حرب ناغورني قره باغ، بلدة خودافارين الحدودية، بضواحي أراس الجنوبية.

وأضاف راستكو: "لحسن الحظ لم يتسبب هذا الحادث في أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات"، وأنه حتى، يوم الأربعاء، سقطت 68 قذيفة صاروخية داخل إيران جراء الاشتباكات، لكن خلال، اليوم، فقط، سقطت على أراضي البلاد 71 أخرى.

وأكد أن بلاده اتخذت الإجراءات القانونية من قبل قوات الحدود في إيران، وتم توجيه تحذير جدي للأطراف المشاركة في حرب ناغورني قره باغ، لمنع مثل هذه الحوادث.

وتقع بلدة خودافارين الحدودية، التي يبلغ عدد سكانها 35000 نسمة، على بعد 210 كيلومترات شمال شرق تبريز، على طول خط معركة قره باغ.

يذكر أنه في فجر الـ 10 من تشرين الأول/أكتوبر، أعلنت موسكو، عن توصل وزيري الخارجية الأذربيجاني والأرمني، عقب محادثات استمرت 10 ساعات، إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في قره باغ وتبادل الأسرى وجثامين القتلى، إلا أنه عقب وقت قصير من بدء سريان وقف إطلاق النار، تبادلت أرمينيا وأذربيجان الاتهامات بخرق الاتفاق.

يتبع..