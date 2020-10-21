روحاني: نمر حاليا بظروف عسيرة للغاية

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إنه يقبّل أيدي جميع المضحين وحماة السلامة في أنحاء البلاد.

وأفادت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريح روحاني جاء في معرض رده على تقرير وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي، سعيد نمكي، حول آخر مستجدات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وسبل مكافحة الموجة المتنامية لهذا الوباء.

وشدد الرئيس الإيراني على ضرورة الالتفات للمخاطر الناجمة عن فيروس كورونا، و"التركيز على تداعيات الحظر غير المسبوق واللا إنساني الذي يفرضه العدو ضد إيران، اليوم".

وتابع روحاني: "إننا نمر حاليا بظروف عسيرة للغاية، فأمامنا طريق وعر وصعب وصولا إلى القمة، ولا سبيل سوى التحلي بالصبر والتضحية والحكمة في هذا السياق".

وطالب الرئيس الإيراني أعضاء مجلس الوزراء ورئيس منظمة التخطيط والموازنة، محمد باقر نوبخت، ومحافظ البنك المركزي، عبد الناصر همتي، ببذل قصارى الجهود المؤثرة والبناءة، لدعم تضحيات الكوادر الصحية والعلاجية في مكافحة فيروس كورونا.

وقال روحاني: "نحن سنتجاوز هذه المحن بعون الله تعالى، وإنتي أقبل أيدي جميع المضحين وحماة السلامة في البلاد".

وتتجاوز حصيلة الحالات الجديدة المصابة بكورونا في إيران، أعلى حصيلة سابقة وهي 4830 حالة الأسبوع الماضي، ليتخطى إجمالي عدد إصابات الفيروس في البلاد الـ 539 ألفا.

وسجلت إيران أول أمس 337 وفاة جديدة بكورونا، ليتجاوز إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد 31 ألفا.