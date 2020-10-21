استطلاع: تقدم محدود لبايدن على ترامب في فلوريدا

كشف استطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس أن المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن يتقدم فيما يبدو على منافسه الرئيس دونالد ترامب في ولاية فلوريدا التي كان السباق بها متقاربا قبل أسبوع.

وأشار الاستطلاع الذي نشرت نتائجه اليوم الأربعاء إلى أن المعركة الانتخابية تحتدم بين المرشحين في ولاية أريزونا حتى أنهما يسيران كتفا لكتف في السباق.

ويركز استطلاع رويترز/إبسوس على استطلاع آراء الناخبين المحتملين في ست ولايات هي ويسكونسن وبنسلفانيا وميشيجان ونورث كارولاينا وفلوريدا وأريزونا.

وسوف تلعب هذه الولايات دورا حاسما في تحديد ما إذا كان ترامب سيحصل على فترة رئاسية ثانية أو أن بايدن سيخلعه من البيت الأبيض.

ويتفوق بايدن على ترامب على مستوى الولايات المتحدة بتسع نقاط مئوية بين الناخبين المحتملين.

وطبقا للاستطلاع الذي أجري خلال الفترة بين 16 و20 أكتوبر/ تشرين الأول قال 51 في المئة إنهم سيصوتون لصالح بايدن في حين قال 42 في المئة إنهم سيعطون أصواتهم للرئيس ترامب.

وأظهر استطلاع أجري في الفترة من 14 إلى 20 أكتوبر أن 50 بالمئة من الناخبين المحتملين في فلوريدا سيمنحون أصواتهم لبايدن مقابل 46 بالمئة لترامب وهذا التقدم ليس كبيرا إذ أنه على حافة هامش الخطأ الذي حدده الاستطلاع.