إطلاق سراح جميع الرهائن من بنك جورجيا وهروب المجرم

أعلنت وزارة الداخلية في جورجيا، اليوم الخميس أنه تم إطلاق سراح جميع الرهائن في عملية خاصة بعد استيلاء مسلحين، على فرع "بنك جورجيا" في مدينة زوغديدي غربي البلاد.

موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة الداخلية في جورجيا: " بفضل ل جهود مدير شرطة ساميغريلو زيمو سفانيتي ، أفتانديل جالديف ، تم تحرير جميع الرهائن من مجرم مسلح، وحياتهم ليست في خطر. وتواصل السلطات بشكل مكثف أعمال التحقيق والبحث للقبض على المجرم".

وأعلنت وزارة الداخلية في جورجيا في وقت سابق من اليوم إنه تم إطلاق سراح 43 رهينة في عملية خاصة بعد استيلاء مسلحين، على فرع "بنك جورجيا" في مدينة زوغديدي غرب البلاد.

وأفادت قناة "روتسافي 2" الجورجية، أن المسلحين، الذين استولوا على فرع "بنك جورجيا" في مدينة زوغديدي واحتجروا رهائن، يطالبون بمبلغ 500 ألف دولار.