إيران: أمريكا والكيان الغاصب ليس لهما مكان في مستقبل المنطقة

قال مساعد رئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان، إن "إيران جارة أهل للثقة"، مؤكداً أنه "لا مكان لأمريكا والكيان الصهيوني في مستقبل المنطقة".

وأوضح عبد اللهيان أن "دول الخليج الفارسي لطالما رحّبت بأفكار إيران في سبيل التعاون بين دول المنطقة، ولكن في السنوات الأخيرة أقدم النظام السعودي ودولة أخرى على تشجيع أمريكا لتوجيه ضربة لإيران"، وذلك حسب وكالة "مهر" الإيرانية.

وكانت إيران أكدت أنها ليست مهتمة بمن سيفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر إجراؤها في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني: "لا يهمنا على الإطلاق أي حزب سيفوز في الانتخابات الأمريكية"، مشيرا إلى أنه "يجب على أي شخص يصل إلى السلطة في الولايات المتحدة أن يستسلم للشعب الإيراني".

فيما قال مدير مكتب الرئاسة الإيرانية، محمود واعظي، في وقت سابق، إن "الحفاظ على الاتفاق النووي أصبح أكثر صعوبة بعد ما وصفه بإجراءات أمريكا التخريبية ووضعها العراقيل أمام خطة العمل المشتركة الشاملة".