غانتس يبحث الأمن القومي الإسرائيلي مع نظيره الأمريكي

توجه وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس، أمس الأربعاء، إلى واشنطن للقاء نظيره الأمريكي مارك إسبر، بهدف بحث قضايا تتعلق بالأمن القومي الإسرائيلي.

وقال غانتس، إنه "يقوم بمهمة أمنية قصيرة ومهمة تتعلق بمسالة تعزيز أمن إسرائيل في السنوات المقبلة"، بحسب ما نقلته إذاعة "كان" الإسرائيلية الرسمية قبل مغادرة المسؤول مطار "بن غوريون" الدولي شرق تل أبيب.

وأضاف غانتس: "إلى جانب مكافحة كورونا، أعداؤنا لا يهدأون للحظة. رأينا ما حدث الثلاثاء مع النفق في الجنوب، ونعرف التحديات في كل الساحات، وسنواصل الاهتمام بدولة إسرائيل، سواء خلال أزمة كورونا أو في وضع الأمن".

وأجرى غانتس، قبل شهر واحد، زيارة مماثلة للولايات المتحدة، التقى خلالها بنظيره الأمريكي وأعضاء كبار آخرين في إدارة الرئيس دونالد ترامب، وناقش معهم العديد من القضايا والملفات في الشرق الأوسط والملف النووي الإيراني وأيضا صفقات طائرات "إف 35" مع الإمارات.

وخلال الزيارة قبل شهر، كرر "البنتاغون" تعهده الحفاظ على التفوق العسكري والأمني لإسرائيل في منطقة الشرق الأوسط، حيث تمحورت المشاورات التي أجراها غانتس والوفد المرافق له مع المسؤولين في البيت الأبيض، حول ضمان التفوق العسكري الإسرائيلي، وكذلك التعاون المشترك بين تل أبيب وواشنطن للحد من النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط.