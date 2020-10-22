إصابات كورونا في ألمانيا تتجاوز عشرة آلاف حالة يوميا للمرة الأولى

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بأكثر من عشرة آلاف حالة في يوم واحد للمرة الأولى.

سجل المعهد 11287 حالة جديدة في تحديثه اليومي ليصل إجمالي الحالات إلى 392049. وكان قد سجل 7595 حالة جديدة في اليوم السابق.

وكشفت البيانات تسجيل 30 حالة وفاة جديدة مما يرفع العدد الإجمالي إلى 9905، وفقا لـ "رويترز".

وأعلن رئيس وزراء بافاريا ماركوس سودر، أمس الأربعاء، عن احتمال فرض إغلاق جزئي أو كامل في البلاد بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وفي أوروبا، لا تزال إسبانيا وإيطاليا تتصدران قائمة الدول الأكثر تأثراً بالفيروس. ووصل إجمالي عدد الإصابات في إسبانيا إلى 988 ألفاً و322 حالة، وفي إيطاليا إلى 434 ألفا و449 حالة، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية .