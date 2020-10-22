تركيا ترفض "اتهامات لا أساس لها" في بيان القمة المصرية اليونانية القبرصية

رفضت تركيا البيان المشترك الصادر عن القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص، مؤكدة أنه تضمن اتهامات لا أساس لها، وأنه لا يمكن تحقيق التعاون الحقيقي في شرق البحر المتوسط إلا بمقاربة شاملة تضم جميع الدول المتشاطئة.

وفي بيان للخارجية التركية، اليوم الخميس، جاء فيه: "نرفض البيان المشترك الصادر عن القمة المصرية اليونانية القبرصية والذي يتضمن اتهامات وادعاءات لا أساس لها".

وتابع البيان: "لا يمكن أن يتحقق التعاون الحقيقي في شرق المتوسط إلا من خلال مقاربة شاملة تضم جميع الدول المتشاطئة".

وأدانت الدول الثلاث في قمة عقدت، أمس، في العاصمة القبرصية نيقوسيا ما وصفوه بالممارسات التركية غير القانونية في منطقة شرق المتوسط، حيث تستمر أعمال التنقيب التركية عن الطاقة وسط رفض من اليونان ونيقوسيا باعتبارها تعديا على حقوقها الاقتصادية.