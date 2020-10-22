إيران تستخدم لأول مرة منظومة الدفاع الجوية "بافار-373"... فيديو وصور

استخدمت إيران، لأول مرة، خلال التدريبات، منظومة الدفاع الجوية "بافار-373" والتي تعتبر نظيرة منظومة الدفاع الروسية "إس-300".

وأكد بيان الخدمة الصحفية للجيش الإيراني نجاح المنظومة، خلال تدريبات قوات الدفاع الجوي، في إصابة الهدف من مسافة بعيدة.

وأضاف بيان نشر على الموقع الرسمي للجيش الإيراني: "هذه هي المشاركة الأولى لمنظومة الدفاع الجوية "بافار-373" الاستراتيجية "في تدريبات لقوات الدفاع الجوية.

فیلم جدید از شلیک موشک صیاد ۴ از سامانه موشکی باور ۳۷۳



ارتش همزمان با روز اول رزمایش پدافند هوایی، کلیپی منتشر کرده که در آن فیلمی جدید از شلیک یک فروند موشک عمودپرتاب صیاد ۴ از سامانه موشکی باور ۳۷۳ نمایش داده می‌شود pic.twitter.com/O7n1rQHf3K — Hossein Dalirian (@HosseinDalirian) October 21, 2020

وتم تقديم المنظومة، بعد اجتياز سلسلة من الاختبارات في أغسطس/آب 2019. ثم قارنها الرئيس الإيراني حسن روحاني بنظامين روسيين، مشيرا إلى أن نظام "بافار-373" الإيراني أقوى من نظام الدفاع الجوي الروسي "إس-300"، وقريب في خصائصه من "إس-400".

مقابله سامانه پدافندی #باور۳۷۳ با اهداف دور ایستا



در ادامه رزمایش مشترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت ۹۹ سامانه راهبردی و بومی باور ۳۷۳ اهداف دورایستا را با موفقیت مورد اصابت قرار داد.

این نخستین حضور سامانه بومی و راهبردی باور ۳۷۳ در یک رزمایش پدافند هوایی است/ تسنیم pic.twitter.com/9YGbZAQqSo — خبرآنلاين (@khabaronlinee) October 22, 2020

يشار إلى أن "بافار-373"، نظام صاروخي إيراني متنقل، وبعيد المدى تم تصنيعه محليا بمناسبة يوم الصناعات الدفاعية، وقام الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بإزاحة الستار عن تلك المنظومة الايرانية الجديدة المعروفة بـ"باور 373" أو "بافار-373"، وعرض التلفزيون الرسمي لقطات لتلك المراسم.