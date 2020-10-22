وزير الدفاع التركي يكشف طريقة حل أزمة شرق المتوسط وبحر إيجة

أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الخميس، أن الحوار هو الحل الأمثل لأزمة شرق المتوسط وبحر إيجة.

وقال أكار، في تصريحات مع وكالة "بلومبرغ"، قبيل اجتماع وزراء دفاع الناتو: "ندعو جيراننا في شرق المتوسط وإيجة وباقي المنظمات إلى الحوار بهدف حل الأزمات العالقة في إطار القانون الدولي".

وأضاف وزير الدفاع التركي أن "محاولة بعض الأطراف وضع قوانين جديدة حيال شرق المتوسط وانتظارهم قبولنا ذلك أمر غير مجد".

وكان فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، قال إن بلاده "لن تتنازل عن شبر من أراضيها أو قطرة من مياهها الإقليمية لأي من كان وليس اليونان فقط". وقال، خلال مقابلة مع قناة CNN التركية: "لدينا جرف قاري خاص بنا نُنقب داخله. ومثلما تنقّب تركيا في البحر الأسود، فإنها تفعل ذلك في نطاق جرفها القاري في المتوسط ولا تحتاج إلى إذن أو موافقة من أحد".

ورفضت وزارة الخارجية التركية، صباح اليوم، البيان المشترك الصادر عن القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص، مؤكدة أنه تضمن اتهامات لا أساس لها، وأنه لا يمكن تحقيق التعاون الحقيقي في شرق البحر المتوسط إلا بمقاربة شاملة تضم جميع الدول المتشاطئة.

وأدانت الدول الثلاث في قمة عقدت، أمس الأربعاء، في العاصمة القبرصية نيقوسيا ما وصفوه بالممارسات التركية غير القانونية في منطقة شرق المتوسط، حيث تستمر أعمال التنقيب التركية عن الطاقة وسط رفض من أثينا ونيقوسيا باعتبارها تعديا على حقوقها الاقتصادية.