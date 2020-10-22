حادثة جديدة يتعرض لها بنك "جورجيا" بعد عملية احتجاز الرهائن

شهد "بنك جورجيا" في مدينة زوغديدي، الذي تمت فيه حادثة احتجاز رهائن من مسلح، يوم أمس الأربعاء، حادثة سرقة جديدة.

وذكرت قناة " بيرفلي" الجورجي أن البنك الذي شهد عملية الاحتجاز يوم أمس، حصلت فيه حادثة سرقة للسيارة التي تنقل الأموال.

وبحسب القناة، فإن السارق استطاع السيطرة على السيارة التي كانت تحتوي على مبلغ 75 ألف دولار أمريكي.

وكانت وزارة الداخلية في جورجيا قد أعلنت أنه تم إطلاق سراح جميع الرهائن في عملية خاصة بعد استيلاء مسلحين، على فرع "بنك جورجيا" في مدينة زوغديدي غربي البلاد.

وقالت وزارة الداخلية في جورجيا: "بفضل جهود مدير شرطة ساميغريلو زيمو سفانيتي، أفتانديل جالديف، تم تحرير جميع الرهائن من مجرم مسلح، وحياتهم ليست في خطر. وتواصل السلطات بشكل مكثف أعمال التحقيق والبحث للقبض على المجرم".