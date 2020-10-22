إسرائيل... عريس يسقط مغشيا عليه بعد اقتحام الشرطة لحفل زفافه...فيديو

سقط العريس مغشيا عليه، لدى مداهمة الشرطة الإسرائيلية حفل زفافه الذي جرى خلافا للتعليمات الحكومية للحد من تفشي وباء كورونا، على أحد شواطئ البحر الميت.

وقالت القناة "12" الإسرائيلية إن المدعوين في حفل الزفاف الذي أقيم مساء الأربعاء، اعترضوا على اقتحام الشرطة للمكان، ومنع دخول المزيد من الضيوف، وكاد ذلك أن يؤدي إلى صدامات بين الجانبين.

وأثناء الجلبة في حفل الزفاف، بدأ العريس يشعر بالتوعك وظهرت عليه علامات الإغماء أمام الكاميرات، بحسب القناة.

משטרה פשטה על חתונה בים המלח כשככל הנראה לא הייתה על פי ההנחיות, תוך כדי האכיפה החתן התעלף לעיני המשטרה והמצלמות. pic.twitter.com/3Vsbzq1Cxn — אריאל אלחרר (@ariel_elharar_) October 21, 2020

وبحسب آخر إحصاءات وزارة الصحة الإسرائيلية بلغ عدد المصابين بكورونا منذ تفشي الوباء 307 ألفا و765 من بينهم 2292 حالة وفاة.

والأسبوع الماضي، قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي لشؤون كورونا، بدء الرفع التدريجي للإغلاق المشدد الذي فرضته الحكومة لنحو شهر للحد من تفشي فيروس كورونا.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، سجلت أرقاما قياسية في معدل الإصابات تجاوزت 9 آلاف إصابة يوميا، قبل هبوط منحنى إصابات ووفيات كورونا خلال الأسابيع القليلة الماضية.