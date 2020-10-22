الخطوط البريطانية تسجل خسارة 1.3 مليار يورو في الربع الثالث من السنة

أعلنت "آي.إيه.جي"، مالكة الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيروايز)، تكبد خسارة 1.3 مليار يورو في الربع الثالث من العام.

جاء ذلك في ظل استمرار تضرر نشاط السفر بفعل القيود المرتبطة بفيروس كورونا ، مما يجبر الشركة على مزيد من الخفض في توقعات طاقتها لما تبقى من العام.

وأعلنت المجموعة، وهي المشغلة أيضا لأيبيريا وفيولينج وإير لينجس، نتائجها الأولية للأشهر الثلاثة التي انتهت في سبتمبر/ أيلول قبل أسبوع من الموعد المتوقع لإعلانها.

والخسائر البالغة 1.3 مليار يورو أسوأ بكثير من توقعات المحللين التي قدرت خسائر بنحو 920 مليون يورو ومقارنة بأرباح 1.4 مليار يورو في ذات الفترة من العام الماضي، وفقا لـ "رويترز".

وقالت آي.إيه.جي، اليوم الخميس، إن طاقتها في الربع الرابع لن تتخطى 30 في المئة، مقارنة بطاقتها التشغيلية في ذات الفترة من العام الماضي وهو ما يقل عن توقع استرشادي سابق جرى أصلا تخفيضه.

يعتزم أليكس كروز، رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية البريطانية "برتش آيروايز"، الاستقالة من منصبه بسبب تداعيات جائحة كورونا على الشركة.