علييف يستبعد إجراء استفتاء في قره باغ

قال الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، اليوم الخميس، إنه لن يتم إجراء استفتاء لتقرير المصير في إقليم ناغورني قره باغ.

وصرح علييف خلال مقابلة مع صحيفة "نيكي" اليابانية، قائلا: "لا، بالطبع لا. لن يكون هناك استفتاء في ناغورني قره باغ ولن نوافق على ذلك".

وأضاف: "وخلال المفاوضات لم نعط أي موافقة، وهذا غير وارد بعد أن أعدنا جزءًا كبيرًا من الأراضي".

وأعلنت أذربيجان وأرمينيا توصلهما إلى اتفاق حول هدنة إنسانية 18 تشرين الأول/أكتوبر، إلا أن الطرفين تبادلا الاتهامات بخرقها.

وهذه الهدنة هي الثانية من نوعها التي تم إعلانها منذ اندلاع التصعيد العسكري الحاد في إقليم ناغورني قره باغ بعد توصل الجانبين إلى اتفاق مماثل في موسكو يوم 10 من الشهر ذاته خلال اجتماع ثلاثي على مستوى وزراء الخارجية بمشاركة روسيا.

واندلعت، في 27 أيلول/سبتمبر الماضي، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم ناغورني قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ قرابة ثلاثة عقود وسط اتهامات متبادلة ببدء الأعمال القتالية وجلب مسلحين أجانب.