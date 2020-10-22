علييف: تركيا يجب أن تشارك في التسوية في قره باغ وأذربيجان تؤيد ذلك بشدة

شدد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف على وجوب مشاركة تركيا في التسوية في قره باغ، موضحا أن باكو تؤيد ذلك بشدة.

باكو - سبوتنيك. وقال علييف، اليوم الخميس:

"تركيا هي الدولة الوحيدة التي لها حدود مع دول القوقاز الثلاث. لا توجد دولة أخرى لديها مثل هذه الحدود. بالطبع، يجب أن تشارك تركيا بنشاط [في التسوية] ... ونحن نؤيد ذلك بقوة".

من جهة ثانية أعلن الرئيس الأذربيجاني أنه لا يستبعد إمكانية لقاء رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، في موسكو، وذلك للتباحث بشأن الوضع في منطقة قره باغ المتنازع عليها بين الدولتين.

وقال علييف في مقابلة مع صحيفة "نيكاي" اليابانية: "نعم هذا الاجتماع ممكن، لقد حدثت مثل هذه الاجتماعات من قبل وكل شيء يعتمد على جدول الأعمال، لكن لسوء الحظ فإن احتمالات التسوية السلمية للصراع مع الحكومة الأرمينية الحالية بعيدة جدا".

وأضاف علييف: "لقد زرت موسكو مرارا بدعوة من الرئيس بوتين مرات عدة في السنة. لذلك فإن هذه الاتصالات الرفيعة المستوى هي حدث شائع بين الدول الشريكة".

وخلص قائلا: "لم أتلق دعوة من بوتين لزيارة موسكو بهذا الشأن حاليا".

وأعلنت موسكو، في فجر الـ 10 من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، توصل أذربيجان وأرمينيا، عقب محادثات استمرت 10 ساعات، إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في قره باغ وتبادل الأسرى وجثامين القتلى، إلا أن الهدنة اتسمت بالهشاشة منذ سريانها يوم السبت حيث تبادل الجانبان الاتهامات بانتهاكات صارخة للهدنة وتنفيذ هجمات على المدنيين.