بـ"قدير ومراقب وبشير"... إيران تدخل نادي الرادارات البعيدة المدى

قالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" إن مناورات الدفاع الجوي الأخيرة أكدت أن إيران دخلت نادي الرادارات البعيدة المدى.

وأوضحت "إرنا" أنه خلال مناورات الدفاع الجوي "المدافعون عن سماء الولاية 99" التي انطلقت أمس الأربعاء، نجحت رادارات "قدير ومراقب وبشير" في اكتشاف وتحديد أهداف مختلفة في منطقة المناورات العامة، وبهذا النجاح دخلت الجمهورية الإسلامية نادي صناعة الرادارات البعيدة المدى.

وبحسب الوكالة، ففي المرحلة الرئيسية من مناورات الدفاع الجوي "المدافعون عن سماء الولاية 99"، تمكنت رادارات "قدير ومراقب وبشير" لقوات الدفاع الجوي التابعة للجيش والقوات الجوية لحرس الثورة الإسلامية، من الكشف والتحديد الناجح للأهداف المحلقة فوق المنطقة العامة للمناورات، بما في ذلك الطائرات والمسيرات التابعة للقوات الجوية للجيش والقوات الجوية لحرس الثورة والتي حلقت في منطقة المناورات من قواعد مختلفة، وقدمت معلومات عن أهداف الطيران المكتشفة إلى شبكة الدفاع الجوي في البلاد.

يذكر أن منظومات قدير ومراقب وبشير الرادارية تم تصنيعها من قبل المتخصصين والعلماء الشبان من كوادر جهاد الاكتفاء الذاتي التابع لحرس الثورة، حيث تتميز هذه المنظومات بتقنية متطورة متاحة لعدد محدود من البلدان، حسب تعبير الوكالة.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن، اليوم الخميس، أن "القوات المشاركة في مناورات الدفاع الجوي المشتركة " المدافعون عن سماء الولاية 99" تشكل جزءا من قدرات البلاد في مجال الدفاع الجوي وأن الأعداء سيرون قدراتنا المباغتة في الوقت اللازم".