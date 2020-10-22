إسرائيل... إصابة العشرات بكورونا بعد مخالطتهم عائدين من تركيا

أصيب عشرات الإسرائيليين بفيروس كورونا، إثر مخالطتهم أشخاصا عادوا مؤخرا من زيارة تركيا، بحسب إعلام عبري.

وقالت قناة "كان" الرسمية، اليوم الخميس، إنه تم التأكد من إصابة نحو 50 إسرائيليا معظمهم من مدينة حيفا والمناطق الشمالية كانوا قرب سياح عادوا مؤخرا من تركيا.

فيما أوصت قيادة الجبهة الداخلية بالجيش الإسرائيلي بتكثيف جهود إخضاع العائدين من الخارج للحجر الصحي.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية بارتفاع أعداد الوفيات جراء الإصابة بكورونا إلى 2319، فيما وصل عدد المصابين في حالة حرجة إلى 600، من بينهم 226 موصولون بأجهزة التنفس الصناعي.

ومنذ تفشي الوباء، في فبراير/شباط الماضي، سجلت إسرائيل إصابة نحو 308 ألف من بينها نحو 20 ألف حالة نشطة (مصابون حاليون).