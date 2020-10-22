إخلاء محطة قطار في ليون بفرنسا بعد تلقي تهديدات بوجود قنبلة... فيديو

وأضافت الشرطة أن فريقا لتفكيك المفرقعات موجود في المحطة وأنها فرضت طوقا أمنيا على المكان وبدأت عمليات تفتيش.
🇨🇵💣 MUSLIM WOMAN INTERROGATED BY THE POLICE— Alessandra Meloni🇮🇹🇮🇱🇺🇸🇯🇵🇨🇦🇬🇧 (@AlessandraMQ) October 22, 2020
🧕🏽 Just a few minutes before the bomb alert, a woman was filmed inside Lyon Train station while carrying a suspicious package. She was wearing a niqab, full veil, forbidden in France. pic.twitter.com/0UfY9zc4Ux
وبدورها قالت السلطات الفرنسية، إنه تم إخلاء المحطة، بعد ظهر الخميس، بعد تهديد بوجود قنبلة واعتقال شخص.
وكتبت سلطات المدينة على "تويتر"، "عقب تهديد بوجود قنبلة، تجري عملية للشرطة في بارت ديو. تم إخلاء المحطة وتعطلت حركة المرور تماما. تجنب المنطقة".
كما ذكرت وسائل إعلام محلية أن امرأة تحمل عدة حقائب هددت بتفجيرها وصرخت "الله أكبر".
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