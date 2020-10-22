ترامب يعتزم التصويت مبكرا في فلوريدا يوم السبت

قال المتحدث باسم البيت الأبيض جاد دير، اليوم الخميس 22 أكتوبر/تشرين الأول، إن الرئيس دونالد ترامب يعتزم الإدلاء بصوته مبكرا في انتخابات الرئاسة خلال زيارته لفلوريدا في عطلة نهاية الأسبوع.

وأضاف دير في مؤتمر صحفي أن "الرئيس ترامب سيدلي بصوته في وست بالم بيتش بفلوريدا، حيث يقع منتجعه (مار الاجو)، يوم السبت 24 أكتوبر الجاري".

وكان ترامب قد طالب في تصريحات سابقة الناخبين الأمريكيين بضرورة التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عبر البريد ثم الذهاب إلى مراكز الاقتراع.

وأوضح ترامب في مجموعة من التغريدات عبر حسابه على موقع "تويتر" أن تلك قد تكون الطريقة المثالية للتأكد من أنه تم احتساب صوتك فعليا.

وقال الرئيس الأمريكي إنه يتعين على الناخبين إرسال بطاقات اقتراعهم في أقرب وقت ممكن قبل موعد الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني، ثم التوجه بأنفسهم إلى صناديق الاقتراع لتأكيد احتساب أصواتهم.

وفي سلسلة من التغريدات على تويتر، كتب الرئيس الأمريكي "من أجل أن تتأكدوا من أن أصواتكم مؤثرة ويجري احتسابها، عليكم أن تسجلوا بطاقاتكم الانتخابية وترسلوها عبر البريد في أقرب وقت ممكن. وفي يوم الانتخابات أو في عملية التصويت المبكرة، اذهبوا إلى لجان الاقتراع التابعة لكم لتروا ما إذا كان تصويتكم عبر البريد قد احتسب من عدمه".