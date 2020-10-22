أمريكا تتهم روسيا بمحاولة اختراق شبكات السلطات المحلية

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي في بيان مشترك أن الولايات المتحدة تتهم روسيا مرة أخرى بمحاولة اختراق شبكات الحكومة المحلية على مستوى الولايات والبلديات.

وبحسب البيان المشترك، فإن هذا "تهديد دائم، تقوم روسيا بتمويله".

وأضاف البيان أنه بالإضافة إلى شبكات السلطات المحلية، فإن شبكات الطيران أيضا معرضة للخطر.

واتهمت الولايات المتحدة روسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية في الماضي، وهو ما تنفيه موسكو.