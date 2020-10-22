إسقاط تهمة عن الضابط المتهم بقتل جورج فلويد

أسقط قاض أمريكي، تهمة القتل من الدرجة الثالثة ضد ضابط الشرطة السابق ديريك شوفين، المتهم بقتل المواطن الأسود جورج فلويد.

وقرر القاضي بيتر كاهل في محكمة مقاطعة هينيبين في ولاية مينيسوتا، الأربعاء، إسقاط تهمة القتل من الدرجة الثالثة عن تشوفين، مع إبقاء تهمة القتل من الدرجة الثانية (وهي تهمة أكثر خطورة) والقتل الخطأ، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وتورط الضابط السابق في وفاة فلويد بعدما وضع ركبته على رقبته في 25 مايو الماضي، وتسببت وفاته في احتجاجات واسعة في ولايات أميركية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أطلقت السلطات الأمريكية سراح تشوفين بكفالة قيمتها مليون دولار.

وفي تعليقه على الحكم، قال المدعي العام لولاية مينيسوتا، كيث إليسون، الذي يقود المحاكمة في قضية وفاة فلويد، إنه "خطوة إيجابية إلى الأمام في طريق تحقيق العدالة لجورج فلويد وعائلته ومجتمعنا ومينيسوتا".

وأضاف إليسون، "وجهت المحكمة ثماني من أصل تسع تهم ضد المتهمين في مقتل جورج فلويد، بما في ذلك أخطر التهم الموجهة إلى المتهمين الأربعة، نتطلع إلى عرض قضية الادعاء على هيئة محلفين في مقاطعة هينيبين".