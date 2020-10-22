إعلام: مخابرات إسرائيل تقول إن السعودية أعدت "هدية" للرئيس الأمريكي القادم

كشف رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد"، يوسي كوهين، في محادثات مغلقة أن السعودية تنتظر الانتخابات الرئاسية الأمريكية من أجل تقديم "هدية" للرئيس المنتخب.

وبحسب تقرير للقناة الإسرائيلية الثانية عشر، اليوم الخميس، قال كوهين إن "هناك جهدا كبيرا جدا في الساحة السعودية، ضغط كبير. نتمنى أن يولد شيئا. يبدو أن السعوديين ينتظرون الانتخابات الأمريكية لتقديم هدية للرئيس المنتخب".

ويأتي هذا الكشف على ضوء الزيارة الخاطفة التي يجريها رئيس الوزراء الإسرائيلي المناوب ووزير الأمن بيني غانتس، اليوم، إلى الولايات المتحدة لعقد لقاءات أمنية مع نظيره الأمريكي في البنتاغون مارك اسبر، حسبما أفادت شبكة "آي 24 نيوز".

ومن بين هذه الأمور الملحة، المعلومات الاستخباراتية والتطورات المتعلقة بإيران، حيث أبدت إسرائيل رغبتها باستمرار تنسيق الأنشطة المشتركة في المستقبل، خاصة مع انتهاء حظر الأسلحة المفروض على إيران، وبدء تعاونها مع كوريا الشمالية.

ووفقا للشبكة الإخبارة الإسرائيلية، تقيم العديد من "الدول النفطية العربية" بتكتم، اتصالات مع السلطات الإسرائيلية منذ سنوات، لكن تطبيع العلاقات يؤمن فرصا كثيرة، لا سيما الاقتصادية منها.

على صعيد آخر، كشفت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، عن زيارة وفد رفيع من مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين إلى العاصمة السودانية، الخرطوم، لبحث إعلان اتفاق التطبيع بين البلد العربي وتل أبيب.