أمريكا تفرض عقوبات كيانات وشخصيات إيرانية

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء اليوم الخميس، إنها فرضت عقوبات على عدد من الأفراد والكيانات الإيرانية بما في ذلك السفير الإيراني في بغداد، في أحدث حلقة من سلسلة العقوبات الأمريكية على طهران.