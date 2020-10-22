الولايات المتحدة تمنح ترخيصا كاملا لعقار ريمديسيفير لعلاج كورونا

ونقلت شبكة "يورو نيوز" أن الوكالة الأمريكية للأدوية منحت الترخيص لاستعمال ريمديسيفير بعد أن منحت تفويضا مشروطا لاستعماله في أيار/مايو، وفق ما أفادت شركة "غلعاد" التي تصنّع هذا الدواء.

وأعلنت "غلعاد" تلقّيها ترخيصاً لاستعمال الدواء الذي يباع تحت اسم "فيكلوري"، موضحة أن ريمديسيفير هو العلاج الخاص الوحيد لكوفيد-19 الذي حصل لغاية اليوم على ترخيص كامل عقب مسار تدقيق أكثر صرامة ونهائي.

وحصلت عقارات أخرى على تراخيص لكن للاستخدام في الحالات الطارئة فقط. وعقب الإعلان ارتفع سهم "غلعاد" في بورصة نيويورك بنسبة 4 بالمئة.

وفي وقت سابق من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تصريحات أدلى بها من شرفة البيت الأبيض، أن بلاده أنتجت عقار مضاد لوباء "كوفيد-19"، لافتًا إلى أنها ستتوسع في إنتاجه قريبا بهدف توزيعه على الجميع.

وفي الكلمة الأولى للرئيس الأمريكي بعد إعلان شفائه من فيروس كورونا المستجد، قال ترامب: "لدينا عقار رائع بالفعل ضد كورونا، وسننتج في المستقبل بكميات عقارات ناجحة في مواجهة الفيروس لتوزيعه بشكل واسع".