عودة تجارب لقاح إكسفورد أسترازينيكا بعد وفاة متطوع

أفادت تقارير إعلامية بريطانية أنه تقرر استئناف التجارب على لقاح محتمل لفيروس كورونا تطوره جامعة إكسفورد بالتعاون مع شركة أسترازينيكا.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن استئناف العمل يأتي بعد مراجعة أسباب وفاة أحد المتطوعين في البرازيل.

وأشارت "بي بي سي" إلى أن هيئة الصحة البرازيلية لم تقدم أي تفاصيل عن وفاة المتطوع بسبب البروتوكولات الخاصة بسرية معلومات المرضى، مشيرة إلى أن جامعة إكسفورد قالت إن "التقييم الدقيق" لم يكشف عن وجود أي مخاوف تتعلق بالسلامة.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية إلى أنها علمت أن المتطوع لم يتلق لقاح أكسفورد.

وحصل نصف المتطوعين المشاركين في التجربة على اللقاح المحتمل. وحصل النصف الآخر من المتطوعين على لقاح مرخص ضد التهاب السحايا.

وقالت شركة أسترازينيكا في بيان إنها لا تستطيع "التعليق على الحالات الفردية"، لكنها تؤكد أنه "تم اتباع جميع عمليات المراجعة المطلوبة".

وأضافت الشركة: "يتم تقييم جميع المؤشرات الطبية المهمة بعناية من جانب مراقبي التجربة ولجنة مراقبة السلامة المستقلة والسلطات التنظيمية. لم تؤد هذه التقييمات إلى اكتشاف أية مخاوف حول استمرارية التجارب".