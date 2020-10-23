ظريف: أمريكا متلهفة كثيرا لبدء سباق التسلح في العالم

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن أمريكا لا ترغب في الاستقرار العالمي، بل هي متلهفة كثيرا لبدء سباق التسلح في العالم.

ونشر ظريف تغريدة على "تويتر"، قال فيها إن "عدم رغبة أمريكا بتمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية SNV-lll التي تعد إحدى أهم معاهدات ضمان الأمن الدولي والسيطرة على التسليحات والتي ينتهي سريانها في فبراير/ شباط 2021، مثال بارز آخر لعدم رغبتها بالاستقرار في العالم ولهفها الكبير لبدء سباق التسلح بالعالم".

Отсутствие желания у США продлевать Договор об ограничении наступательных стратегических вооружений СНВ-3, являющийся одним из самых важных договоров в обеспечении международной безопасности и контроля над вооружениями, срок которого закончится в феврале 2021 года, — Javad Zarif (@JZarif) October 22, 2020

​وكانت الولايات المتحدة قد رفضت روسيا بتمديد معاهدة "نيو ستارت" للحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية بين الجانبين لمدة عام واحد من دون شروط مسبقة.