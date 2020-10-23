الصين: نرفض المشاركة في المفاوضات بين روسيا وأمريكا للحد من التسلح النووي

أعلنت الصين، اليوم الجمعة، رفضها المشاركة في المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية للحد من التسلح النووي.

وجاء هذا الإعلان على لسان المتحدث باسم ​وزارة الخارجية الصينية،​ تشاو لي جيان، الذي قال: "ترفض المشاركة في المفاوضات بين ​روسيا​ ​والولايات المتحدة الأمريكية​ بشأن الحد من التسلح النووي".

وأضاف تشاو، قائلا: "الصين ليست مهتمة بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة ونأمل أن يتركوا الصين خارج نطاق انتخاباتهم".

وأعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، أمس الخميس، أن الاتصالات بشأن معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت- 3) على مستوى الخبراء بين روسيا والولايات المتحدة ستجري خلال الأيام المقبلة.

وأعلنت الولايات المتحدة أنها تفكر في تمديد معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت- 3) مع روسيا، لكنها اقترحت توسيعها لتشمل مجموعة واسعة من الأسلحة الجديدة غير المدرجة في معاهدة (ستارت-3) الحالية، واقترحت أيضًا أن تشمل المعاهدة الصين، لكن تخلت الولايات المتحدة بعد ذلك عن مطلبها بإدراج الصين إلزاميا في المفاوضات مع روسيا حول الحد من الأسلحة النووية.