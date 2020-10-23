في أحدث استطلاع عقب مناظرتهما الأخيرة... بايدن 67% وترامب 28%

أظهر استطلاع فوري عقب انتهاء المناظرة الأخيرة بين الرئيس دونالد ترامب ومنافسه جو بايدن، تغلب الأخير على ترامب.

فبحسب الـ CNN، فقد أجرت استطلاعا فوريا عقب انتهاء المناظرة الرئاسية الأخيرة بين الرئيس دونالد ترامب ومنافسه بانتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أظهرت أن المنافس قدم أداء أفضل.

وقالت CNN إن الاستطلاع أجرته SSRS عبر الهاتف مع 585 ناخبا، مسجلا ممن شاهدوا مناظرة 22 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، في حين أن هامش الخطأ هو 5.7 نقطة مئوية.

وعن نسب الاستطلاع أوضحت الـCNN إن - 28% فقط قالوا إن ترامب فاز بالمناظرة مقابل 67% قالوا إن الانتصار كان حليف بايدن.

وقالت بشكل عام 53% من متابعي المناظرة قالوا إن أداء بايدن كان أفضل مقابل 39% قالوا إن الكفة مالت لصالح ترامب.

في حين قال - 73% من متابعي المناظرة إن انتقاد بايدن لترامب كان عادلا و26% قالوا إنه ليس كذلك، مقابل 50% قالوا إن انتقاد ترامب لبايدن كان عادلا و49% قالوا إنه لم يكن عادلا.

وتتجه أنظار العالم إلى أمريكا في الـ 3 من نوفمبر/تشرين الثاني، لمعرفة الفائز بانتخابات الرئاسة بين كل من الجمهوري دونالد ترامب الساعي لولاية ثانية بالبيت الأبيض، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.