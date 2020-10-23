في أحدث استطلاع عقب مناظرتهما الأخيرة... بايدن 67% وترامب 28%

فبحسب الـ CNN، فقد أجرت استطلاعا فوريا عقب انتهاء المناظرة الرئاسية الأخيرة بين الرئيس دونالد ترامب ومنافسه بانتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أظهرت أن المنافس قدم أداء أفضل.
وقالت CNN إن الاستطلاع أجرته SSRS عبر الهاتف مع 585 ناخبا، مسجلا ممن شاهدوا مناظرة 22 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، في حين أن هامش الخطأ هو 5.7 نقطة مئوية.
وعن نسب الاستطلاع أوضحت الـCNN إن - 28% فقط قالوا إن ترامب فاز بالمناظرة مقابل 67% قالوا إن الانتصار كان حليف بايدن.
وقالت بشكل عام 53% من متابعي المناظرة قالوا إن أداء بايدن كان أفضل مقابل 39% قالوا إن الكفة مالت لصالح ترامب.
في حين قال - 73% من متابعي المناظرة إن انتقاد بايدن لترامب كان عادلا و26% قالوا إنه ليس كذلك، مقابل 50% قالوا إن انتقاد ترامب لبايدن كان عادلا و49% قالوا إنه لم يكن عادلا.
وتتجه أنظار العالم إلى أمريكا في الـ 3 من نوفمبر/تشرين الثاني، لمعرفة الفائز بانتخابات الرئاسة بين كل من الجمهوري دونالد ترامب الساعي لولاية ثانية بالبيت الأبيض، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.
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