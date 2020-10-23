إسرائيل تعلن موقفها من التوتر شرق المتوسط

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن موقفها النهائي والواضح من الصراع الدائر شرق المتوسط.

ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، ظهر اليوم الجمعة، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أوضحت من خلالها أنها تتابع بقلق التطورات الأخيرة في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.

تتابع إسرائيل بقلق التطورات الأخيرة في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط. بعض الإجراءات الأحادية الجانب التي تتخذها تركيا قد تزعزع وتشكل تهديدًا للاستقرار الهش في المنطقة. تجدد إسرائيل دعمها الكامل وتضامنها القوي مع اليونان في منطقتها البحرية ومعارضتها أي محاولة لانتهاك هذه الحقوق. pic.twitter.com/DKJGZliI6H — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) October 23, 2020

وذكرت أن بعض الإجراءات الأحادية الجانب التي تتخذها تركيا قد تزعزع وتشكل تهديدا للاستقرار الهش في المنطقة.

وأضافت الخارجية الإسرائيلية: "تجدد إسرائيل دعمها الكامل وتضامنها القوي مع اليونان في منطقتها البحرية، ومعارضتها أي محاولة لانتهاك هذه الحقوق".

وكان الجيش اليوناني قد رفع حالة التأهب في البحر المتوسط، لمواجهة "أي استفزاز تركي"، بعد إعلان أنقرة مؤخرا، عن توسيع منطقة البحث والإنقاذ في بحر إيجة، في منطقة تعتبرها اليونان والاتحاد الأوروبي داخل نطاق سيادتهما الإقليمية.