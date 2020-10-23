رقم خيالي...الهند تتهم باكستان بانتهاك نظام وقف إطلاق النار

أعلن المتحدث الرسمي باسم الخارجية الهندية، أنوراغ شريفاستافا، اليوم الجمعة، أن باكستان انتهكت نظام وقف إطلاق النار آلاف المرات خلال سنة 2020.

ونقلت صحيفة "هيندو" الهندية تصريح شريفاستافا خلال مؤتمره الصحفي: "قوات باكستان استمرت بالمشاركة في انتهاكات غير المبررة لنظام وقف إطلاق النار، في كثير من الأوقات من المناطق المدنية بهدف دعم تسرب الإرهابيين عبر خط السيطرة".

وأضاف شريفاستافا، قائلا: "هذا انتهاك واضح لاتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين المؤرخ بعام 2003. في هذا العام حتى وقتنا الحالي انتهكت القوات الباكستانية نظام وقف إطلاق النار دون مبرر أكثر من 3.8 ألف مرة".

وأشار المتحدث أيضاً إلى أن باكستان تستخدم الطائرات المسيرة والمروحيات الرباعية لتهريب الأسلحة والمخدرات عبر الحدود، مضيفاً أنه يجري إبلاغ باكستان بهذه الانتهاكات عبر القنوات الدبلوماسية وخلال المحادثات على مستوى الإدارات العملياتية الرئيسية.

​ويتصاعد التوتر بين الدولتين المسلحتين نوويا ووقع إطلاق نار متقطع عبر الحدود منذ الخامس من أغسطس/آب، عندما نشرت الهند قواتها بكثافة في كشمير الهندية لقمع الاضطرابات بعد قرارها إلغاء وضع الحكم الذاتي الخاص بالإقليم.