حركة غريبة تشير إلى توتر كبير بين ترامب وزوجته ميلانيا خلال المناظرة الرئاسية... فيديو

ظهرت حركة غريبة قامت بها السيدة الأولى في أمريكا، ميلانيا ترامب، عقب انتهاء المناظرة الأخيرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومنافسه جو بايدن.

نشرت وسائل الإعلام الأمريكية والعالمية، بشكل واسع، مقطع فيديو التقط في نهاية المناظرة، ويظهر فيها الرئيس الأمريكي وزوجته أثناء مغادرتهما القاعة التي تمت فيها المناظرة الأخيرة.

وشاركت صحيفة "ذا صن"، مقطع الفيديو على صفحتها في "تويتر" مع تعليق جاء فيه: "يبدو أن ميلانيا ترامب تسحب يدها بعيدا عن دونالد ترامب أثناء مغادرتهما المناظرة الرئاسية".

Melania Trump appears to pull her hand away from Donald Trump's as they leave the presidential debate pic.twitter.com/x1NSMcfduy — The Sun (@TheSun) October 23, 2020

وتفاعل رواد وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع المشاهد، مؤكدين أن زوجة الرئيس الأمريكي سحبت يدها بشكل واضح بعيدا عن يد زوجها.

وشارك آخرون مشاهد تعبر عن مقارنة بسيطة بين علاقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع زوجته، وعلاقة منافسه جو بايدن مع زوجته، من خلال مشهدين التقطا في نفس الحدث.

ويظهر في الفيديو بايدن معانقا زوجته في نهاية المناظرة بعكس الرئيس الأمريكي الذي بدا غير مهتم بوجودها إلى جانبه، بحسب التعليقات.

I would hate to be a “Melania” 😫😂 https://t.co/3pFseK3zZY — DA ONE (@IndustriousLady) October 23, 2020

وقامت "سي إن إن"، بإجراء استطلاع فوري، عبر الهاتف مع 585 ناخبا، عقب انتهاء المناظرة الرئاسية الأخيرة بين الرئيس دونالد ترامب ومنافسه بانتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أظهرت أن المنافس قدم أداء أفضل.

وأشارت نتائج الاستطلاع نسبة 28% فقط قالوا إن ترامب فاز بالمناظرة مقابل 67% قالوا إن الانتصار كان حليف بايدن.

وقالت بشكل عام 53% من متابعي المناظرة قالوا إن أداء بايدن كان أفضل مقابل 39% قالوا إن الكفة مالت لصالح ترامب.

ومن جهة أخرى، قال 73% من متابعي المناظرة إن انتقاد بايدن لترامب كان عادلا، في حين أكد 26% أنه ليس كذلك، مقابل 50% قالوا إن انتقاد ترامب لبايدن كان عادلا و49% قالوا إنه لم يكن عادلا.

وتتجه أنظار العالم إلى أمريكا في الـ 3 من نوفمبر، لمعرفة الفائز بانتخابات الرئاسة بين كل من الجمهوري دونالد ترامب الساعي لولاية ثانية بالبيت الأبيض، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.